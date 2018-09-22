Названа точная дата боя с участием небитого украинского боксера за титул чемпиона мира

Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил проведение боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном.

Как сообщает официальный сайт организации, одобрено его проведение 1 декабря на арене Videotron Center в Квебеке, Канада.

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что поединок между не знающим поражений украинским временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и канадским обладателем пояса WBC Адонисом Стивенсоном планируется провести 3 ноября 2018 года.

В последнем своем поединке украинец единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC. Он впервые провел все 12 раундов в профи-карьере. По итогам поединка судьи отдали ему победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

На этой неделе стало известно, что новым наставником украинца стал известный американский специалист Тедди Атлас, который ранее работал аналитиком на телеканале ESPN.

Отметим, что 1 декабря также состоится топовый бой в супертяжелом весе: за титул чемпиона мира по версии WBC сразятся американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри.