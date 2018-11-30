На титул Ломаченко появился официальный претендент - СМИ

Британский боксер Энтони Кролла стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской Ассоциации (WBA) в легком весе, которым владеет украинец Василий Ломаченко, сообщает talkSPORT.

По информации источника, украинец будет обязан провести бой с британцем в случае победы в ближайшем своем поединке против пуэрториканца Хосе Педрасы.

В последнем своем бою Кролла, который имеет в своем послужном списке 34 победы (13 - досрочных), шесть поражений и три ничьи на профи-ринге, победил Дауда Йордана из Индонезии.

Украинский боксер, в активе которого 11 побед (девять нокаутом) при одном поражении на профи-ринге, будет драться против обладателя титула WBO Хосе Педрасы 8 декабря 2018 года в американском Нью-Йорке.

Позже сообщалось, что потенциальный бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира против Майки Гарсии, который также обладает поясом WBC, оказался под угрозой после того, как американский боксер сделал свой пояс IBF вакантным.

Также появилась информация, что украинский чемпион мира WBA должен поспорить с победителем боя Ричард Комми - Иса Чаниев за титул IBF, если победит в поединке против Хосе Педрасы за пояс WBO.