Международный олимпиский комитет (МОК) заморозил проведение боксерского турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает официальный сайт организации.
Такое решение принято на основании расследования в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). У МОК вызывает вопросы деятельность AIBA в области финансов, управления и этики.
На данный момент МОК уже приостановил финансирование AIBA, также приостановил продажу билетов на олимпийский боксерский турнир. В свою очередь, AIBA запрещено использовать олимпийские объекты и символы для рекламных материалов.
В феврале этого года появилась информация, что МОК собирается пересмотреть решение о включении бокса в программу Олимпийских игр-2020. Такое решение связано с положением дел в руководстве Международной ассоциации бокса (AIBA), из-за чего начато отдельное расследование.
Позже абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик высказал свою позицию касательно возможного исключения бокса из программы Олимпийских игр.
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