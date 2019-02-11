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Могу его побить. Американский боксер выразил уверенность в проведении боя с Ломаченко

11 февраля, 20:22
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Джервонта Дэвис via Twitter

Дэвис считает, что сейчас неподходящее время для боя с Ломаченко

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBA Джервонта Дэвис заявил, что проведет поединок с украинским чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

В комментарии BoxingScene американский боксер отметил, что он и его промоутер Флойд Мейвезер уже вели переговоры об этом бое, но, по его словам, главное провести его в правильное время. 

"Я знаю, что могу его побить. Но сейчас неподходящее время, и кто-то с его стороны считает так же", - убежден Дэвис.

Накануне Дэвис защитил титул WBA во втором полулегком весе, нокаутировав в первом раунде Уго Руиса.

В апреле 2018-го года сообщалось, что промоутер американца Флойд Мейвезер ведет переговоры с промоутерской компанией Ломаченко Top Rank по поводу его будущего боя против Дэвиса.

Свой следующий поединок украинский легковес проведет 12 апреля, но соперник остается неизвестным. Бой за титул IBF сорвался из-за травмы обладателя этого пояса Ричарда Комми.

Теги:   WBA Василий Ломаченко Бокс

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