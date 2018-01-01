Минимум три боя. Менеджер Ломаченко рассказал о планах украинца
Менеджер украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Эгис Климас заявил о том, что в 2019 году его клиент проведет как минимум три поединка.
В интервью Boxingtalk представитель боксера признал, что тому уже не стоит подниматься дивизионом выше. По его словам, легковес планирует доминировать в своей нынешней категории.
"Дальше Ломаченко проведет либо объединительный бой за новый чемпионский титул, либо будет защищать пояс по версии WBA против [британца] Энтони Кроллы", - добавил Климас.
9 декабря украинский боксер единогласным решением судей (119:107 и дважды 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.
После поединка Ломаченко заявил, что хочет завоевать еще два чемпионских пояса и в следующем году устроить бой с американским обладателем титула WBC Майки Гарсией.
Этот успех позволил украинскому легковесу подняться на третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного портала BoxRec.
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