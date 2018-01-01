Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Богдан Данилишин
Как Украине нарастить экспорт
Иван Компан
Кто ответит за скучный базар
Андрей Илларионов
Петля Азовского моря. Как Кремль использует Керченский мост
Павел Баев
Путин в плену эскалации

Минимум три боя. Менеджер Ломаченко рассказал о планах украинца

Сегодня, 13:43
116
Цей матеріал також доступний українською

Ломаченко не собирается подниматься в весовой категории - менеджер

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Менеджер украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Эгис Климас заявил о том, что в 2019 году его клиент проведет как минимум три поединка.

В интервью Boxingtalk представитель боксера признал, что тому уже не стоит подниматься дивизионом выше. По его словам, легковес планирует доминировать в своей нынешней категории.

"Дальше Ломаченко проведет либо объединительный бой за новый чемпионский титул, либо будет защищать пояс по версии WBA против [британца] Энтони Кроллы", - добавил Климас.

9 декабря украинский боксер единогласным решением судей (119:107 и дважды 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.

После поединка Ломаченко заявил, что хочет завоевать еще два чемпионских пояса и в следующем году устроить бой с американским обладателем титула WBC Майки Гарсией.

Этот успех позволил украинскому легковесу подняться на третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного портала BoxRec.

Теги:   WBC WBA Василий Ломаченко Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Украина

Сегодня, 12:13

article_img
Мир и Украина в 2019 году. Что изменится уже завтра
IT-индустрия

Сегодня, 03:31

article_img
В Instagram появилась функция голосовых сообщений
Страны

Сегодня, 01:32

article_img
Годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов