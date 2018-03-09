Менеджер Усика рассказал, как боксер будет разогревать бой против россиянина

Эгис Климас заверил, что Александр Усик перед боем с Муратом Гассиевым сконцентрируется только на боксе

Менеджер чемпиона мира по версиям WBO, WBC в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас рассказал о разогреве боя украинца против российского обладателя поясов WBA Super, IBF Мурата Гассиева.

Как сообщают Известия, Климас заверил, что никаких спекуляций на политические темы не будет, украинец собирается говорить исключительно о боксе.

"Александр будет говорить исключительно о боксе. Оба спортсмена рассчитывают, что СМИ и болельщики не будут подогревать интерес к этому бою с точки зрения конфликта двух стран", - сказал Климас.

Напомним, 28 января в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинец Александр Усик победил в Риге латвийца Майриса Бриедиса и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

После поражения в этом поединке латвийский боксер предложил украинцу провести реванш.

Следующий бой Усик проведет 11 мая в финале WBSS против россиянина Мурата Гассиева, который в своем полуфинале победил кубинца Юньера Дортикоса. Украинец уже приступил к подготовке к бою в Барселоне.