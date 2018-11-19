Менеджер Усика рассказал, до какого времени того не стоит ждать на ринге

Менеджер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас заявил, что украинца не стоит ждать на ринге минимум до апреля 2019 года.

В комментарии ESPN представитель боксера заверил, что его клиент побьет чемпиона мира WBA (Super), WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, но не в апреле 2019 года, когда состоится следующий бой британца.

"Не думаю, что Усик проведет следующий поединок до апреля, возможно, мая, потому что мы хотим, чтобы у него было немного времени отдохнуть", - добавил Климас.

Менеджер Усика отметил, что в команде спортсмена нет никаких сомнений, что тот перейдет в супертяжелый вес, но нужно подождать, чтобы понять, кто будет его соперником.

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Он считает хорошей идеей бой против Андре Уорда в первом тяжелом весе, если американец решит вернуться на профи-ринг, но придерживается мнения, что для украинца будет лучше подняться в супертяжи, чтобы начать проводить нокауты в новом дивизионе.

В ночь на воскресенье, 11 ноября, в британском Манчестере украинский абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После этого Усик заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть. Британский супертяжеловес Диллиан Уайт уже бросил ему вызов.

Позже команда украинца сообщила, что тот не будет проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым, но может встретиться с российским супертяжем Александром Поветкиным. Не исключается и бой против экс-лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда.