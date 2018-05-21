Менеджер украинца назвал вероятную дату боя Ломаченко - Бельтран

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Ломаченко намерен объединить титулы в легком весе - менеджер
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Ломаченко намерен объединить титулы в легком весе - менеджер

Менеджер украинского чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что ведет переговоры об организации поединка против мексиканского обладателя пояса WBO Рэя Бельтрана на 25 августа.

В комментарии BoxingTalk представитель боксера отметил, что в ходе переговоров пока что ничего не решено. Он также не согласился с мнением о том, что этот бой будет иметь худшую рекламу, нежели поединок его клиента против Хорхе Линареса, поскольку венесуэльца считают более сильным соперником.

"Это не важно, поскольку у Бельтрана много фанатов, и он чемпион, потому что добыл свой титул в тяжелой борьбе. Кроме того, он больше Ломаченко, который проведет только второй бой в легком весе", - подчеркнул Климас.

По словам представителя украинского боксера, тот намерен объединить титулы в легком весе, где собирается задержаться надолго.

Недавно менеджер чемпиона мира по версии WBO в легком весе Рэя Бельтрана Стив Фэдер заявил о том, что команда мексиканского боксера рассматривает возможность провести бой против Ломаченко.

На днях чемпион мира WBC в легком весе Майки Гарсия заявил о желании встретиться на ринге с Ломаченко. Отмечалось, что промоутер последнего Боб Арум планирует провести поединок между своим клиентом и чемпионом WBO Рэем Бельтраном в августе 2018 года. В случае победы украинец будет владеть двумя поясами в этой категории, как и Гарсия, если тот победит обладателя титула IBF Роберта Истера.

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