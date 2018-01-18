Менеджер Ломаченко отреагировал на сообщения о возможном бое с Пакьяо

Ломаченко не будет боксировать с Пакьяо весной - менеджер

Менеджер украинского чемпиона мира WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко Эгис Климас высказался о возможности проведения боя его клиента с чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

В комментарии ESPN Климас заявил о том, что украинский боксер не будет драться с филиппинцем весной 2018 года, но поединок может состояться позже.

"Пакьяо вызывает на бой Ломаченко, который легче на три весовых категории. Это безрассудно", - убежден менеджер.

По словам Климаса, если бы этот поединок состоялся, тогда говорили бы, что украинский боксер побил старика и заставил его опуститься по весу для проведения боя. Он добавил, что команда чемпиона мира во втором полулегком весе в ближайшее время намерена драться против чемпионов в дивизионах 59 и 61 килограмм.

"Проведение этого боя весной преждевременно, но он определенно интересен нам в будущем", - оговорился менеджер Ломаченко.

Накануне Пакьяо сообщил о том, что обсуждает с украинским чемпионом мира возможность проведения очного поединка.

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум сообщил, что бой его клиента против филиппинца может состояться в конце 2017 года в США, если первый решит боксировать в полусреднем весе, чего в итоге не случилось.