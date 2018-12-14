Промоутер Джошуа заявил о возможном бое с Кличко или Усиком Сегодня, 16:24 52 Цей матеріал також доступний українською Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил о возможном реванше с экс-боксером Владимиром Кличко, а также назвал украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика среди претендентов на бой с британцем.

"Реванш с Кличко? Владимир хочет вернуться. Думаю, что он написал Энтони: "Я хочу вернуться. Чувствую, что сейчас могу побить всех в дивизионе", - цитирует Хирна Тalksport.

Также Эдди Хирн не исключил возможность боя Энтони Джошуа против украинского абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика.

"На данный момент мы больше всего хотим поединка против Деонтея Уайлдера. Однако это может быть и Тайсон Фьюри и победитель боя Диллиан Уайт - Дерек Чисора. Также среди вариантов Александр Усик и Джаррелл Миллер", - заявил Хирн.

29 апреля 2017 в титульном поединке Энтони Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде. После этого украинский боксер объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Что касается Усика, то он пока не спешит драться с Джошуа после своего решения подняться в супертяжи, поскольку сначала хочет отдохнуть и освоиться в новом для себя дивизионе.

Кроме этого, среди основных перетендентив на бой против Усика называют бывшего лучшего боксера мира независимо от весовой категории Андре Уорда, но главным препятствием являются финансовые условия американца.