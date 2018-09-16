16 сентября 2018, воскресенье

Мейвезер решил вернуться в бокс для реванша с Пакьяо до конца года

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Мэйвезер объявил о реванше с Пакьяо до конца года
Фото: knowledgeformen.com

Мэйвезер объявил о реванше с Пакьяо до конца года

Американский боксер Флойд Мейвезер объявил о том, что возвращается в ринг, чтобы провести бой-реванш против экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.

"Я возвращаюсь, чтобы сразиться с Мэнни Пакьяо в этом году. Девятизначная сумма за день", – написал Мейвезер в своем  Instagram-аккаунте.

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I’m coming back to fight Manny Pacquiao this year. Another 9 figure pay day on the way @mayweatherpromotions

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

 

Напомним, в ночь с 2 на 3 мая 2015 года в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за титулы WBA super, WBC, WBO между американцем Флойдом Мейвезером и филиппинцем Менни Пакьяо. Тогда поединок завершился победой Мейвезера единогласным решением судей.

После победы над Пакьяо в "поединке десятилетия" американец объявил об отказе от своих чемпионских титулов.

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