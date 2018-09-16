Мейвезер решил вернуться в бокс для реванша с Пакьяо до конца года

Мэйвезер объявил о реванше с Пакьяо до конца года

Американский боксер Флойд Мейвезер объявил о том, что возвращается в ринг, чтобы провести бой-реванш против экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.

"Я возвращаюсь, чтобы сразиться с Мэнни Пакьяо в этом году. Девятизначная сумма за день", – написал Мейвезер в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, в ночь с 2 на 3 мая 2015 года в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за титулы WBA super, WBC, WBO между американцем Флойдом Мейвезером и филиппинцем Менни Пакьяо. Тогда поединок завершился победой Мейвезера единогласным решением судей.

После победы над Пакьяо в "поединке десятилетия" американец объявил об отказе от своих чемпионских титулов.