Мейвезер решил вернуться в бокс для реванша с Пакьяо до конца года

Американский боксер Флойд Мейвезер объявил о том, что возвращается в ринг, чтобы провести бой-реванш против экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.
"Я возвращаюсь, чтобы сразиться с Мэнни Пакьяо в этом году. Девятизначная сумма за день", – написал Мейвезер в своем Instagram-аккаунте.
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I’m coming back to fight Manny Pacquiao this year. Another 9 figure pay day on the way @mayweatherpromotions
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Напомним, в ночь с 2 на 3 мая 2015 года в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за титулы WBA super, WBC, WBO между американцем Флойдом Мейвезером и филиппинцем Менни Пакьяо. Тогда поединок завершился победой Мейвезера единогласным решением судей.
После победы над Пакьяо в "поединке десятилетия" американец объявил об отказе от своих чемпионских титулов.
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