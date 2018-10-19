Мейвезер пообещал провести два супербоя в ближайшее время

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер пообещал провести два больших боя в ближайшее время.

В интервью TMZ 41-летний американец сказал, что намерен провести реванш против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после боя против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"Мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. Также было с Макгрегором. Я сражаюсь с ребятами, с которыми могу делать сумасшедшие деньги, а заодно даю людям то, что они хотят увидеть", - сказал Мейвезер.

В начале октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором МакГрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.

На прошлой неделе Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру, американец его принял. Позже американец сообщил, что намерен драться с россиянином только по правилам бокса и только в Лас-Вегасе.

Отец бойца Абдулманап Нурмагомедов считает, что перед боем команду россиянина нужно усилить несколькими бывшими и нынешними боксерами, в том числе Василием Ломаченко и Майком Тайсоном.