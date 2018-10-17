Мейвезер назвал предполагаемый размер своего гонорара за бой с Нурмагомедовым

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший прокомментировал возможность проведения поединка против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В интервью TMZ американец сообщил, что намерен драться с россиянином только по правилам бокса и только в Лас-Вегасе.

"Не знаю, что там думает Хабиб, но я думаю, что мы можем организовать такой бой. Он написал в инстаграме, что не хочет драться в Вегасе. Но мы-то знаем, что Вегас – столица боев", - сказал Мейвезер.

Также американец упомянул и осудил поведение Нурмагомедова после боя против Конора Макгрегора, когда он побежал драться в зал с секундантом ирландца, а также прямо заявил, что будет соревноваться с россиянином только по правилам бокса.

"Хабиб меня вызвал. Значит он должен прийти в мой мир. Только бокс – игра по моим правилам. Он сказал, мол, он уложил Макгрегора, а я не смог. Ну что же, приходи в бокс – и я уложу тебя спать. За бой с Хабибом я заработаю больше, чем за бой с Конором. Думаю, будет около 200 миллионов долларов", - добавил Мейвезер-младший.

В начале октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором МакГрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.

На прошлой неделе Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру, американец его принял. Отец бойца Абдулманап Нурмагомедов считает, что перед боем команду россиянина нужно усилить несколькими бывшими и нынешними боксерами, в том числе Василием Ломаченко и Майком Тайсоном.