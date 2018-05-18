Мейвезер назвал боксера, который нокаутировал бы Ломаченко

Непобедимый экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер, который сейчас является главой собственной промоутерской компании, заявил, что его подопечный Джервонта Дэвис нокаутировал бы украинского обладателя титула WBA Василия Ломаченко.

В комментарии Fighthype американец назвал украинца крепким бойцом, но считает, что мог бы рассказать подопечному, что делать на ринге, если бы поединок боксеров состоялся, в чем промоутер сомневается, сообщает BoxingScene.com.

"Удар Хорхе Линареса, который отправил Ломаченко в нокдаун, даже не был ударом. И убежден, что Джервонта нокаутировал бы Ломаченко", - считает Мейвезер.

В апреле стало известно, что американец ведет переговоры с промоутерской компанией украинца Top Rank по поводу его будущего боя против Дэвиса.

На днях Майки Гарсия заявил о желании встретиться на ринге с Василием Ломаченко. Отмечалось, что промоутер последнего Боб Арум планирует провести поединок между своим клиентом и чемпионом WBO Рэем Бельтраном в августе 2018 года. В случае победы украинец будет владеть двумя поясами в этой категории, как и Гарсия, если тот победит обладателя титула IBF Роберта Истера.

Ранее Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории. Украинец отправил венесуэльца в нокаут в 10-м раунде.