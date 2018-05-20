Манчестер Сити запланировал включить Зинченко в сделку по трансферу игрока Наполи - СМИ

Манчестер Сити может включить украинского полузащитника Александра Зинченко в сделку по приобретению хавбека Наполи Жоржиньо, сообщает The Sun.

По информации источника, "Горожане" хотят подписать итальянца, но Наполи запрашивает за него 52 миллиона евро. Руководство Сити считает эту цену слишком высокой, но надеется на ее снижение после включения в сделку Зинченко.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл восемь матчей в составе Манчестер Сити в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что Наполи рассчитывает заполучить украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, а также его партнера по команде, вратаря Клаудио Браво, в рамках сделки по продаже своего полузащитника Жоржиньо в английский клуб.

Сообщалось, что Гвардиола раздумывает над арендой украинского полузащитника своей команды Александра Зинченко. Тренер якобы предоставил футболисту время до конца текущего сезона, чтобы убедить его не отпускать в другой клуб летом.

Ранее появилась информация, что Наполи задумался над покупкой Зинченко. Перед этим футболист опроверг слухи о своем возможном переходе зимой в испанскую Жирону.