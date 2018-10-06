Макгрегор ударил Нурмагомедова на церемонии взвешивания перед боем

В Лас-Вегасе на церемонии взвешивания перед сегодняшним поединком между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым Макгрегор во время дуэли взглядов ударил соперника по руке и замахнулся на него ногой.
Об этом сообщает РБК.
The FINAL faceoff!— UFC (@ufc) 6 октября 2018 г.
???????? @TeamKhabib vs. ???????? @TheNotoriousMMA
SEE YOU TOMORROW NIGHT! #UFC229 pic.twitter.com/3jVTuFL1Hp
После выходки Макгрегора соперники едва не подрались перед боем. Представители команд вовремя разняли бойцов.
Взвешивание показало, что россиянин весит 70,3 кг, ирландец — 70,1 кг.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором начнется 7 октября в 5 утра по киевскому времени. На кону пояс чемпиона UFC в легком весе. В данный момент чемпионский титул принадлежит Нурмагомедову.
Смотрите также
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования