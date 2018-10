Макгрегор ударил Нурмагомедова на церемонии взвешивания перед боем

В Лас-Вегасе на церемонии взвешивания перед сегодняшним поединком между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым Макгрегор во время дуэли взглядов ударил соперника по руке и замахнулся на него ногой.

Об этом сообщает РБК.

The FINAL faceoff!



???????? @TeamKhabib vs. ???????? @TheNotoriousMMA



SEE YOU TOMORROW NIGHT! #UFC229 pic.twitter.com/3jVTuFL1Hp