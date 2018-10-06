06 октября 2018, суббота

Макгрегор ударил Нурмагомедова на церемонии взвешивания перед боем

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Во время дуэли взглядов Макгрегор также замахнулся на Нурмагомедова ногой (кадр из видео)

Во время дуэли взглядов Макгрегор также замахнулся на Нурмагомедова ногой (кадр из видео)

В Лас-Вегасе на церемонии взвешивания перед сегодняшним поединком между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым Макгрегор во время дуэли взглядов ударил соперника по руке и замахнулся на него ногой.

Об этом сообщает РБК.

После выходки Макгрегора соперники едва не подрались перед боем. Представители команд вовремя разняли бойцов.

Взвешивание показало, что россиянин весит 70,3 кг, ирландец — 70,1 кг.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором начнется 7 октября в 5 утра по киевскому времени. На кону пояс чемпиона UFC в легком весе. В данный момент чемпионский титул принадлежит Нурмагомедову.

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