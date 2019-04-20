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Лучше легче. Усик рассказал, с каким весом будет драться с Такамом

Сегодня, 03:13
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Лучше легче. Усик рассказал, с каким весом будет драться с Такамом - фото

Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Усик сохраняет тот вес, который был у него в межсезонье

Украинский чемпион мира WBC, WBO, IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик заявил о том, что будет драться в супертяжах против Карлоса Такама с весом 97 кг.

В интервью YouTube-каналу Алексея Торохтия боксер заявил, что не начал набирать вес, который остался таким же, каким был в межсезонье.

"Мы посчитали, что мне не нужно весить 100 кг, даже 99 кг не нужно – рабочий вес в поединке с Такамом будет 97 кг", - добавил Усик.

По словам боксера, с большим весом он теоретически не сможет провести 12 раундов, с учетом присущего себе темпа, тогда как его команда настраивается на полный бой. 

Усик свой следующий поединок проведет против камерунца Карлоса Такама. Бой состоится 25 мая в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд). 

Промоутер украинца Александр Красюк заявлял, что когда боксер станет официальным претендентом на титул WBO, бой с британским чемпионом мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелой категории Энтони Джошуа неизбежен.

Теги:   Александр Усик Бокс

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