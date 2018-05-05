Ломаченко завершил подготовку к бою с Линаресом

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Василий Ломаченко завершил этап спаррингов перед боем с Линаресом
Фото: Василий Ломаченко via Twitter

Василий Ломаченко завершил этап спаррингов перед боем с Линаресом

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко завершил подготовку к бою против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса.

Как сообщает Luckypunch, 4 мая украинец завершил последний этап тренировочного лагеря - спарринги. В Сети появилось фото Василия со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко после завершения подготовки.

Поединок Ломаченко - Линарес состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя украинец поднимется в легкий вес. Венесуэлец пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.

Позже Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов, которые достанутся победителю поединка.

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