Ломаченко завершил подготовку к бою с Линаресом

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко завершил подготовку к бою против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса.
Как сообщает Luckypunch, 4 мая украинец завершил последний этап тренировочного лагеря - спарринги. В Сети появилось фото Василия со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко после завершения подготовки.
Поединок Ломаченко - Линарес состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя украинец поднимется в легкий вес. Венесуэлец пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.
Позже Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов, которые достанутся победителю поединка.
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