Ломаченко выиграл итоговый рейтинг лучших боксеров года по версии авторитетного медиа Сегодня, 15:29 227 Цей матеріал також доступний українською Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Ломаченко занял первое место в итоговом рейтинге Boxingtalk

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров 2018 года по версии Boxingtalk.

Авторитетный ресурс также поставил его соотечественника Александра Усика на третью позицию. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе уступил вторую строчку чемпиону WBO в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду (США).

Еще один украинский боксер Александр Гвоздик занял 19-е место. В рейтинге, который состоит из 20-ти бойцов, чемпион WBC в полутяжелом весе опередил колумбийского чемпиона WBO в том же дивизионе Элейдера Альвареса.

Позиции с четвертой по 10-ю заняли:

4. Майки Гарсия (США, легкий вес);

5. Эррол Спенс (США, полусредний вес);

6. Сауль Альварес (Мексика, средний/ второй средний вес);

7. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес);

8. Наоя Инуэ (Япония, легчайший вес);

9. Срисакет Сор Рунгвисай (Таиланд, второй наилегчайший вес);

10. Кит Турман (США, полусредний вес).

Также Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии известного американского журнала Sports Illustrated. Накануне Усика признали лучшим боксером года по версии Yahoo! Sports.

Александр Усик также был признан авторитетным порталом ESPN лучшим боксером 2018 года. Перед этим авторитетное медиа Sports Illustrated назвало его лучшим боксером 2018 года вне зависимости от весовой категории.