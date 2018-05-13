Ломаченко в 10-м раунде отправил Линареса в нокаут - видео

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Венесуэльский боксер оказался на настиле в 10-м раунде, досрочно отдав победу украинцу
Фото: Top Rank via Twitter

Венесуэльский боксер оказался на настиле в 10-м раунде, досрочно отдав победу украинцу

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе.

Венесуэльский боксер оказался на настиле в 10-м раунде, досрочно отдав победу украинцу.

Ломаченко стал первым в истории боксером, который стал чемпионом мира в трех весовых категориях всего за 12 поединков на профи-рингее, что является рекордным достижением в истории.

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