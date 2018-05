Ломаченко в 10-м раунде отправил Линареса в нокаут - видео

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе.

Венесуэльский боксер оказался на настиле в 10-м раунде, досрочно отдав победу украинцу.

The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. ???????? #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g