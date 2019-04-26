Ломаченко стал претендентом еще на один чемпионский титул Сегодня, 16:40 473 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Andrew Couldridge Ломаченко может провести бой с Кэмпбеллом в Великобритании Reuters/Andrew Couldridge

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко стал претендентом на пояс WBC после того, как вакантным его сделал американец Майки Гарсия.



В комментарии Los Angeles Times менеджер украинца Эгис Климас заявил, что команда боксера рассмотрит возможность провести бой за вакантный титул.

"По крайней мере, мы изучим вероятность поединка Ломаченко против [официального претендента на титул Люка] Кэмпбелла в сентябре. Это очень хорошая возможность", - добавил он.

По мнению Климаса, в Великобритании этот бой имел бы большой статус, поскольку Кэмпбелла хорошо знают на родине, тогда как фанаты "сходили с ума" от украинца, когда тот был там же на поединке Усик - Белью.

Недавно промоутер британца Эдди Хирн заявил о том, что боксер заинтересован в поединке с Ломаченко, если на кону будет титул абсолютного чемпиона мира.

Ранее сам Кэмпбелл вызвал на поединок украинского чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.

