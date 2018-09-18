18 сентября 2018, вторник

Ломаченко стал лучшим боксером мира по версии авторитетного СМИ

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Василий Ломаченко стал первым в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Василий Ломаченко стал первым в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

Ранее на первом месте находился представитель Казахстана средневес Геннадий Головкин, но после поражения от Сауля Альвареса он опустился на четвертое место. 

Еще один украинец - тяжеловес Александр Усик - опустился с четвертого на пятое место.

1.Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Геннадий Головкин
5. Александр Усик
6. Майки Гарсия
7. Наойя Инуэ
8. Срисакет Сор Рунгвисаи
9. Эррол Спенс
10. Донни Ньетес

В мае украинец нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории. 

Следующий свой бой украинец проведет против обладателя титула WBO Хосе Педрасы 8 декабря 2018 года в американском Нью-Йорке.

Головкин в прошлую субботу потерпел первое поражение в карьере, раздельным решением судей проиграв реванш Саулю Альваресу.

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