07 июня 2018, четверг

Ломаченко сообщил о желании остаться в легком весе

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Ломаченко планирует объединить чемпионские пояса Майка Гарсии, Рея Бельтрана и Роберта Истера.
Фото: Top Rank via Twitte

Ломаченко планирует объединить чемпионские пояса Майка Гарсии, Рея Бельтрана и Роберта Истера.

Украинский боксер Василий Ломаченко хочет остаться в легком весе, пока не объединит все три пояса.

Он уже является обладателем трех в разных весовых категориях, и теперь планирует объединить чемпионские титулы Майка Гарсии, Рея Бельтрана и Роберта Истера. Об этом Ломаченко рассказал в программе The 3 Knockdown Rule.

"Не знаю, перейду ли в следующую весовую категорию вообще. Даже в этой я чувствую, что соперники больше меня. Но точно еще сказать не могу. Возможно через несколько лет это и произойдет", - предположил боксёр.

Ранее стало известно, что Ломаченко назвал своего потенциального соперника в 2018 году. Накануне украинцу сделали операцию на плече, а 12 мая он нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе.

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