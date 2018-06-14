Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного медиа

Ломаченко второй месяц кряду лидирует в рейтинге лучших боксеров мира - ESPN

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко удержал лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного портала ESPN.

Согласно июньскому ранжиру, на второе место поднялся чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Американец тем самым обошел обладателя трех титулов чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина из Казахстана.

Места с четвертого по 10-е соответственно занимают Эррол Спенс, Майки Гарсия (оба - США), Наойя Инуэ (Япония), Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд), Сергей Ковалев (Россия), Деонтэй Уайлдер (США), Энтони Джошуа (Великобритания).

Среди остальных украинских боксеров в рейтинг попал чемпион мира в тяжелом весе WBC, WBO Александр Усик, который занимает 12-ю позицию позади мексиканца Оскара Вальдеса.

Ломаченко был признан лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN в мае.

Ранее украинец нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории.