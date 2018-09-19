Ломаченко собрался пойти по стопам Усика

По словам Ломаченко, Усик сделал то, чего он хотел всю свою профессиональную карьеру

Украинский чемпион мира по версии WBA и The Ring Василий Ломаченко заявил о том, что хотел бы стать абсолютным чемпионом мира, как и его соотечественник в первом тяжелом весе Александр Усик.

В интервью своему официальному аккаунту в YouTube легковес признался, что его соотечественник сделал то, чего он хотел всю свою профессиональную карьеру, и для него это еще один стимул.

"Если Саша стал абсолютным чемпионом мира, то я тоже должен стать абсолютным чемпионом мира", - добавил Ломаченко.

Украинский боксер заявил, что рад за Усика, как спортсмен, и понимает, что за этим стоит, ведь когда боец становится абсолютным чемпионом мира – это топ-уровень.

Сообщалось, что Ломаченко будет драться против обладателя титула WBO Хосе Педрасы 8 декабря 2018 года в американском Нью-Йорке.

В то же время о желании встретиться на ринге с украинцем в очном поединке говорил и чемпион мира WBC и IBF Майки Гарсия, в котором на кону может оказаться титул абсолютного чемпиона мира, если Ломаченко победит Педрасу. Тренер Гарсии Роберт Гарсия уверен, что бой его младшего брата с украинцем обязательно состоится.