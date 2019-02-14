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Ломаченко рассказал, в каком случае уйдет из бокса

Сегодня, 18:41
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Ломаченко не собирается подниматься в весе

Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко заявил о том, что закончит профессиональную карьеру, когда станет абсолютным чемпионом мира.

В комментарии UkraineAtamansPRO спортсмен отметил, что от боксеров ничего не зависит кроме того, что они делают в ринге, поскольку решения о боях принимают промоутеры и менеджеры.

"Если бы я мог выбирать соперника, давно был бы абсолютным чемпионом мира, завязал бы с боксом и отдыхал", - признался Ломаченко.

Легковес уточнил, что после завоевания всех поясов ему ничего не останется делать на профи-ринге, подтвердив, что ему нужны четыре титула. По словам боксера, у него есть цель, тогда как подниматься выше нет смысла, поскольку он не того размера.

"Уйду ли, если соберу четыре пояса? Да. Но это может быть через год, через два, а может быть через четыре-пять", - резюмировал Ломаченко.

Свой следующий поединок украинский легковес проведет 12 апреля, но соперник остается неизвестным. Бой за титул IBF сорвался из-за травмы обладателя этого пояса Ричарда Комми.

Теги:   WBO WBA Василий Ломаченко Бокс

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