Ломаченко рассказал, почему компания Кличко не стала его промоутером

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Боб Арум предложил лучшие условия Ломаченко, нежели компания братьев Кличко
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Боб Арум предложил лучшие условия Ломаченко, нежели компания братьев Кличко

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко в интервью НВ пояснил, почему его промоутером выступает американец Боб Арум, а не компания экс-боксеров и соотечественников братьев Кличко.

По словам полулегковика, американец предложил ему лучшие условия, но речь идет не о финансах, а о возможности побороться за чемпионский титул WBO во втором своем бое на профи-ринге, когда ему противостоял Орландо Салидо. (По итогам поединка судьи отдали предпочтение мексиканцу, работавшему очень грязно - это единственное на сегодня поражение украинца - прим. НВ)

"Кроме Арума, никто не мог этого сделать", - отметил Ломаченко.

В конце 2017 года Ломаченко был признан лучшим боксером года по версии авторитетного журнала The Ring. Кроме того, украинца назвали лучшим бойцом 2017 года по версии портала BoxingScene. Также он получил признание популярного телеканала НВО.

Перед этим полулегковика признали лучшим боксером мира по версии одного из старейших и самых авторитетных боксерских порталов мира Fightnews.com. Ранее чемпион WBO был признан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного сайта Boxing News 24, а также получил награду как лучший боксер мира по версии Ring8 и занял первое место в рейтинге по версии авторитетного портала ESPN.

Читайте полный текст интервью с Василием Ломаченко в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 16 февраля 2018 года

 

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