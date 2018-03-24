Ломаченко рассказал, кого хочет победить в легком весе

Украинский боксер, чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко рассказал, что хочет собрать все пояса в легком весе.

Об этом сообщает Трибуна.

"Сейчас я хочу победить всех чемпионов в легком весе: Роберта Истера, Майки Гарсию и Хорхе Линареса", - сказал Ломаченко.

Он добавил, что у него нет любимого боксера, но больше всего ему нравятся бои Геннадия Головкина, Сауля Альвареса, Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда.

Ранее Ломаченко в интервью НВ рассказал, к каким оппонентам на ринге он испытывает личную неприязнь. По словам боксера, у него личная неприязнь ко всем соперникам, которые много говорят и обещают, что они побьют его тем или иным образом.