Ломаченко рассказал, кого хочет победить в легком весе

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Украинский боксер, чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко рассказал, что хочет собрать все пояса в легком весе. 

Об этом сообщает Трибуна.

"Сейчас я хочу победить всех чемпионов в легком весе: Роберта Истера, Майки Гарсию и Хорхе Линареса", - сказал Ломаченко.

 Он добавил, что у него нет любимого боксера, но больше всего ему нравятся бои Геннадия Головкина, Сауля Альвареса, Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда.

 Ранее Ломаченко в интервью НВ рассказал, к каким оппонентам на ринге он испытывает личную неприязнь. По словам боксера, у него личная неприязнь ко всем соперникам, которые много говорят и обещают, что они побьют его тем или иным образом.

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