Ломаченко рассказал, когда планирует вернуться на ринг Сегодня, 20:02 55 Цей матеріал також доступний українською Василий Ломаченко via Instagram Ломаченко планирует вернуться к тренировкам через две недели Василий Ломаченко via Instagram

Украинский чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал, когда планирует вернуться на ринг.

По словам Ломаченко, он планирует вернуться на ринг ориентировочно в сентябре, сообщает LOMA Official TV.

Через полторы недели боксер снимет гипс и сразу вернется к тренировкам.

"К боксерской работе правой рукой я приступлю через два месяца. Где-то к середине июля приступлю к спаррингов и работе на лапах, мешках. К сентябрю будет достаточно времени", - сказал Ломаченко.

Ранее украинский боксер Василий Ломаченко нокаутом в 4-м раунде победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO.

После боя Ломаченко заявил, что он сломал руку и восстановления от травмы может занять около восьми недель, но позже промоутер Эгис Климас заявил, что травма боксера оказалась несерьезной.