Ломаченко рассказал, когда планирует вернуться на ринг
Украинский чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал, когда планирует вернуться на ринг.
По словам Ломаченко, он планирует вернуться на ринг ориентировочно в сентябре, сообщает LOMA Official TV.
Через полторы недели боксер снимет гипс и сразу вернется к тренировкам.
"К боксерской работе правой рукой я приступлю через два месяца. Где-то к середине июля приступлю к спаррингов и работе на лапах, мешках. К сентябрю будет достаточно времени", - сказал Ломаченко.
Ранее украинский боксер Василий Ломаченко нокаутом в 4-м раунде победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO.
После боя Ломаченко заявил, что он сломал руку и восстановления от травмы может занять около восьми недель, но позже промоутер Эгис Климас заявил, что травма боксера оказалась несерьезной.