Ломаченко раскрыл свое понимание патриотизма

По мнению боксера, патриотизм - это не просто говорить, а делать что-то для своей родины

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко в интервью НВ пояснил, как понимает патриотизм, а также рассказал, что больше всего огорчает и радует его из событий в Украине.

По мнению боксера, патриотизм - это не просто говорить, а делать что-то для своей родины; сделать что-то конкретное, чтобы об этом знал весь мир.

"Я думаю, яркий пример — это спортсмены, которые представляют честь нашей страны: они не кричат ничего, но становятся на пьедестал, и тогда поднимается украинский флаг, играет национальный гимн. Лучшей рекламы для Украины и не придумаешь", - считает Ломаченко.

Полулегковик признался, что его огорчает война на востоке Украины, а радуют спортивные достижения: боксер радуется как большим, так и малым победам своих коллег-соотечественников.

В конце 2017 года Ломаченко был признан лучшим боксером года по версии авторитетного журнала The Ring. Кроме того, украинца назвали лучшим бойцом 2017 года по версии портала BoxingScene. Также он получил признание популярного телеканала НВО.

Перед этим полулегковика признали лучшим боксером мира по версии одного из старейших и самых авторитетных боксерских порталов мира Fightnews.com. Ранее чемпион WBO был признан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного сайта Boxing News 24, а также получил награду как лучший боксер мира по версии Ring8 и занял первое место в рейтинге по версии авторитетного портала ESPN.

Читайте полный текст интервью с Василием Ломаченко в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 16 февраля 2018 года