Ломаченко прокомментировал самый трудный эпизод в бою против Линареса

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе. В комментарии Youtube-каналу LOMA Official TV Ломаченко прокомментировал самый трудный эпизод в бою против венесуэльского боксера.

В 10-м раунде Ломаченко отправил Линареса в нокаут, но удивление у комментаторов вызвал нокдаун, в котором оказался украинец, пропустивший резкий удар в лицо без замаха.

"Обидно, что побывал в нокдауне. Это говорит об ошибках, это говорит о том что я не до конца выполнил то задание, которое дал отец. Была главная ошибка — уходил влево, оттуда и пропустил. Это то, чего не нужно было делать, то, что мы отрабатывали и говорили. Рад, что это произошло так. Это опыт, это практика", - цитирует Ломаченко Sportarena.

Василий отметил, что хорошо, что все закончилось успешно и этот нокдаун не стал определяющим.

"Не умеешь учиться на чужих ошибках — учишся на своих ошибках. Хорошо, что так. Хорошо, что встал собрался и довел дело до конца", - добавил он.