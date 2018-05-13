Ломаченко прокомментировал самый трудный эпизод в бою против Линареса

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Ломаченко закончил бой в 10-м раунде
Фото: Top Rank via Twitter

Ломаченко закончил бой в 10-м раунде

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе. В комментарии Youtube-каналу LOMA Official TV Ломаченко прокомментировал самый трудный эпизод в бою против венесуэльского боксера. 

В 10-м раунде Ломаченко отправил Линареса в нокаут, но удивление у комментаторов вызвал нокдаун, в котором оказался украинец, пропустивший резкий удар в лицо без замаха.  

"Обидно, что побывал в нокдауне. Это говорит об ошибках, это говорит о том что я не до конца выполнил то задание, которое дал отец. Была главная ошибка — уходил влево, оттуда и пропустил. Это то, чего не нужно было делать, то, что мы отрабатывали и говорили. Рад, что это произошло так. Это опыт, это практика", -  цитирует Ломаченко Sportarena.  

Василий отметил, что хорошо, что все закончилось успешно и этот нокдаун не стал определяющим.

"Не умеешь учиться на чужих ошибках — учишся на своих ошибках. Хорошо, что так. Хорошо, что встал собрался и довел дело до конца", - добавил он.

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