Ломаченко прокомментировал предстоящий бой против Линареса

Ломаченко уверен в своей победе над Линаресом

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко не сомневается в том, что победит своего следующего соперника, которым стал обладатель пояса WBA в легком весе Хорхе Линарес.

На своей странице в Instagram боксер опубликовал видео со своей тренировки во время подготовки к поединку против венесуэльского бойца.

"Не имеет значения, кто следующий. Результат будет тем же", - написал Ломаченко.

Накануне стало известно, что поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 13 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.

На днях стало известно, что командам боксеров удалось договориться о проведении поединка.

Ранее появилась информация, что поединок Ломаченко против Линареса может не состояться в мае 2018 года. Якобы промоутерская компания венесуэльского боксера Golden Boy Promotions против этого поединка 12 мая, как планировалось, поскольку в этот же день на канале НВО будет показан повтор реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.