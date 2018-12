Ломаченко прокомментировал победу над Педрасу

"Педраса очень хорош, он настоящий воин, он проделал хорошую работу, поэтому я выражаю ему и его команде уважение. Я очень рад своему выступлению, теперь я еще ближе к своей цели. Хочу поздравить с днем рождения Боба Арума. Спасибо моей команде и всем людям, которые пришли меня поддержать. Спасибо большое", – заявил Ломаченко после боя.

Ломаченко также сообщил, что с плечом у него сейчас нет никаких проблем, и он "здоров на 100%".

На вопрос о своих дальнейших планах украинский боксер ответил, что хочет получить еще два пояса, а в следующем году устроить бой с Майки Гарсией.

"I want two more belts and maybe next year we can make a fight with Mikey Garcia."#LomaPedraza pic.twitter.com/EyUJJfMHOo