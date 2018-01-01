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Ломаченко прокомментировал победу над Педрасу

Сегодня, 08:41
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Василий Ломаченко

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал бой в легком весе с пуэрториканцем Хосе Педрасу, в котором украинец одержал победу.

"Педраса очень хорош, он настоящий воин, он проделал хорошую работу, поэтому я выражаю ему и его команде уважение. Я очень рад своему выступлению, теперь я еще ближе к своей цели. Хочу поздравить с днем рождения Боба Арума. Спасибо моей команде и всем людям, которые пришли меня поддержать. Спасибо большое", – заявил Ломаченко после боя.

Ломаченко также сообщил, что с плечом у него сейчас нет никаких проблем, и он "здоров на 100%".

На вопрос о своих дальнейших планах украинский боксер ответил, что хочет получить еще два пояса, а в следующем году устроить бой с Майки Гарсией.

Ломаченко - Педраса. Видео боя

Напомним, Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды по 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.

Ломаченко - Педраса: видео нокдаунов от украинца

Теги:   Василий Ломаченко

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