Ломаченко прокомментировал идею провести поединок в смешанных боевых искусствах Сегодня, 17:07 105 Цей матеріал також доступний українською Ломаченко не собирается драться в UFC Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко отбрасывает идею провести поединок в UFC - чемпионате по смешанным боевым искусствам.

Во время встречи с болельщиками в Киеве, видео которой опубликовал Luckypunch.net, боксер заявил, что не будет этого делать, пусть эта идея кажется ему интересной.

"Я занимаюсь свои делом, у меня оно хорошо получается. Лезть в другой вид спорта, кому-то что-то доказывать, либо жаждать просто славы и денег – это не интересно", - отметил Ломаченко.

Отвечая на вопрос, может ли состояться его бой с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, легковес добавил, что не хочет пиара на этой теме.

Также украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO усомнился в возможности провести один из своих поединков на родине.

Сообщалось, что свой следующий поединок Ломаченко может провести 12 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе против обладателя титула IBF, который определится в бою между ганским боксером Ричардом Комми и россиянином Исой Чаниевым.