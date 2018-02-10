Ломаченко проанонсировал подписание контракта на следующий бой

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко рассказал о вероятном подписании контракта на следующий бой на протяжении недели

Как сообщает Трибуна, во время пресс-конференции в Киеве украинский боксер сообщил, что, скорее всего, его следующим соперником будет венесуэльский боксер Хорхе Линарес.

"Сейчас переговоры идут с Линаресом. Промоутеры уже утрясают нюансы и сказали, что в течение недели подпишут контракт на бой. На 90% это будет Линарес, 12 мая в Нью-Йорке на большой арене", - сказал Ломаченко.

Отметим, что за день до этого, 11 мая Александр Усик проведет бой против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

На днях Боб Арум выразил надежду, что бой его клиента против Линареса состоится в мае 2018 года, но промоутер венесуэльца Эрик Гомес опроверг эту информацию.

Ранее чемпион WBA в легком весе заявил о том, что может провести поединок против украинского чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO. После этого украинский боксер вызвал венесуэльского бойца на очный поединок в легком весе. Затем Линарес обыграл имя Василия, назвав того глупым (Silly). Позже Ломаченко заявил, что с нетерпением ждет этого боя и пообещал, что соперник "больше не будет королем", указав на его прозвище.