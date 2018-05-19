Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии авторитетного СМИ

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Как сообщает официальный сайт медиа, после боя против венесуэльца Хорхе Линареса 8 из 10 экспертов ESPN отдали первое место украинцу. На втором месте оказался обладатель четырех титулов чемпиона мира в среднем весе Геннадий Головкин, третьим стал экс-абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Терренс Кроуфорд.

Также в топ-10 попали: Эррол Спенс, Майки Гарсия, Срисакет Сор Рунгвисаи, Сергей Ковалев, Деонтей Уайлдер, Наойя Инуэ и Кит Турман.

Украинский обладатель титулов WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик оказался на 13-м месте.

На прошлой неделе Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории. Украинец отправил венесуэльца в нокаут в 10-м раунде.