Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии авторитетного СМИ

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Василий Ломаченко - лучший боксер мира по версии ESPN
Фото: Top Rank

Василий Ломаченко - лучший боксер мира по версии ESPN

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Как сообщает официальный сайт медиа, после боя против венесуэльца Хорхе Линареса 8 из 10 экспертов ESPN отдали первое место украинцу. На втором месте оказался обладатель четырех титулов чемпиона мира в среднем весе Геннадий Головкин, третьим стал экс-абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Терренс Кроуфорд.

Также в топ-10 попали: Эррол Спенс, Майки Гарсия, Срисакет Сор Рунгвисаи, Сергей Ковалев, Деонтей Уайлдер, Наойя Инуэ и Кит Турман.

Украинский обладатель титулов WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик оказался на 13-м месте.

На прошлой неделе Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории. Украинец отправил венесуэльца в нокаут в 10-м раунде.

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