Ломаченко признался, к каким соперникам у него личная неприязнь

Ломаченко неприятны соперники, которые много говорят и обещают его побить

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко в интервью НВ рассказал, к каким оппонентам на ринге он испытывает личную неприязнь.

По словам боксера, у него личная неприязнь ко всем соперникам, которые много говорят и обещают, что они побьют его тем или иным образом.

Украинский полулегковик напомнил, как ямайский боец Николас Уолтерс, которого он победил нокаутом, сделал картинку с ним в виде индейки, потому что поединок проходил на День благодарения.

"К индейке он прицепил мое лицо, а сам выступил в роли повара. Такая картинка точно не может быть приятной", - добавил Ломаченко.

В конце 2017 года Ломаченко был признан лучшим боксером года по версии авторитетного журнала The Ring. Кроме того, украинца назвали лучшим бойцом 2017 года по версии портала BoxingScene. Также он получил признание популярного телеканала НВО.

Перед этим полулегковика признали лучшим боксером мира по версии одного из старейших и самых авторитетных боксерских порталов мира Fightnews.com. Ранее чемпион WBO был признан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного сайта Boxing News 24, а также получил награду как лучший боксер мира по версии Ring8 и занял первое место в рейтинге по версии авторитетного портала ESPN.

Читайте полный текст интервью с Василием Ломаченко в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 16 февраля 2018 года