Ломаченко привлек россиянина Беспутина к подготовке к бою против Педрасы - видео

Российский боксер Александр Беспутин помогает украинскому чемпиону мира WBA в легком весе Василию Ломаченко в подготовке к поединку против обладателя титула WBO Хосе Педрасы.

Видео совместного упражнения с боксером (11 побед из 11-ти, девять - нокаутом) украинского легковеса было опубликовано на странице lomus_17 в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ????#lomachenko #lomus17 #boxing Публикация от ????????LomUs Official???????? (@lomus_17) 20 Ноя 2018 в 10:13 PST

Украинский боксер будет драться против обладателя титула WBO Хосе Педрасы 8 декабря 2018 года в американском Нью-Йорке.

Позже сообщалось, что потенциальный бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира против Майки Гарсии, который также обладает поясом WBC, оказался под угрозой после того, как американский боксер сделал свой пояс IBF вакантным.

Также появилась информация, что украинский чемпион мира WBA должен поспорить с победителем боя Ричард Комми - Иса Чаниев за титул IBF, если победит в поединке против Хосе Педрасы за пояс WBO.