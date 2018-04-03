Ломаченко предложил будущему сопернику пари на 200 тысяч долларов

Василий Ломаченко очень уверен в своей победе над Хорхе Линаресом

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко предложил своему будущему сопернику обладателю пояса WBA в легком весе Хорхе Линаресу пари на 200 тысяч долларов.

В интервью Youtube-каналу ESNEWS украинец выразил удивление, что венесуэлец предложил болельщикам ставить "хаты" на его победу в бою против украинца и призвал не делать этого.

"Серьезно!? Многие люди могут остаться бездомными. Если он такой уверенный, то я предлагаю пари – пусть поставит сам на себя 100 тысяч долларов, а я поставлю на себя. Кто победит, тот заберет 200 тысяч", - предложил Ломаченко.

Более того, украинец настолько уверен в своей победе, что готов сыграть и на все деньги, которые у него есть, но опасается, что соперник не решится пойти на такой риск.

"Я могу поставить и 200-300 тысяч, но у него большая команда и часть гонорара уйдет не на его счет. Я боюсь его разорить. Я готов и на все деньги сыграть, но сомневаюсь, что он на это пойдет", - добавил украинец.

Поединок Ломаченко и Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя украинец поднимется в легкий вес.

Ранее Ломаченко заявил, что ожидает невероятного боя и с нетерпением ожидает его проведения. По мнению полулегковеса, болельщики со всего мира ожидают поединка. В свою очередь, Линарес пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.

С победителем боя Ломаченко - Линарес уже выразил желание встретиться чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Бельтран.