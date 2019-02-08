Ломаченко получил возможность выиграть новый титул Сегодня, 18:40 23 Цей матеріал також доступний українською Top Rank WBA разрешила драться Ломаченко против Комми в апреле Top Rank

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила украинскому чемпиону мира WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко драться за титул IBF против Ричарда Комми до обязательной защиты своего титула против Энтони Кроллы.



В интервью FightHype промоутер Кроллы Эдди Хирн сообщил, что организация сделала исключение для украинского боксера, приняв такое решение.

"Они разрешили ему драться с Комми, но только если поединок состоится в апреле", - отметил Хирн.

Вместе с тем, промоутер сомневается, что это случится, поскольку ганец получил травму и может не успеть восстановиться к этому времени. Поэтому представитель Кроллы считает, что у британца есть хороший шанс выйти на ринг против украинца в апреле.

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3 февраля Комми нокаутировал россиянина Ису Чаниева и завоевал пояс IBF, став наиболее вероятным следующим соперником Ломаченко.

Ранее промоутер украинца Боб Арум сообщил о том, что свой следующий поединок его клиент проведет в апреле против победителя боя за титул IBF Иса Чаниев - Ричард Комми.

Позже Ломаченко рассказал, что для него 12 апреля предпочтительнее защищать титул WBA с Энтони Кроллой, нежели драться за пояс IBF, поскольку во втором случае он потеряет свой нынешний титул.

Сообщалось, что из-за травмы Комми украинец, скорее всего, не будет с ним драться 12 апреля.