Ломаченко получил шанс объединить три титула чемпиона мира - СМИ

Ломаченко может увеличить число своих титулов в легком весе

Украинский чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко должен поспорить с победителем боя Ричард Комми - Иса Чаниев за титул IBF, если победит в поединке против Хосе Педрасы за пояс WBO, сообщает ESPN.

По информации авторитетного медиа, команды Комми и Чаниева договорились о проведении боя 2 февраля 2019 года. Пояс IBF оставался вакантным после отказа от него Майки Гарсии.

Согласно данным "многочисленных" источников ESPN, этот поединок пройдет в андеркарде боя полутяжеловесов Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса.

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Если Ломаченко победит Педрасу, а затем - сильнейшего в поединке Комми - Чаниев, то объединит сразу три титула в легком весе - WBA, WBO и IBF.

Украинский боксер будет драться против обладателя титула WBO Хосе Педрасы 8 декабря 2018 года в американском Нью-Йорке.

Позже сообщалось, что потенциальный бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира против Майки Гарсии, который также обладает поясом WBC, оказался под угрозой после того, как американский боксер сделал свой пояс IBF вакантным.