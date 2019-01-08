Ломаченко получил потенциального соперника из первого полусреднего веса Сегодня, 15:36 409 Цей матеріал також доступний українською Рамирес представляет ту же промоутерскую компанию, что и Ломаченко Фото: Хосе Рамирес via Twitter

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамирес заявил о готовности драться с чемпионом мира WBA и WBO Александром Усиком.

В комментарии EsNews американец заверил, что если появится возможность провести бой с украинцем, то он воспользуется ею перед тем, как побороться за остальные титулы в своем дивизионе.

Боксер напомнил, что вместе с Ломаченко они оба представляют промоутерскую компанию Top Rank, поэтому их поединок легко организовать.

Ранее украинский легковес заявил, что хочет завоевать еще два чемпионских пояса и в 2019 году устроить бой с американским обладателем титула WBC Майки Гарсией.

Менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что в 2019 году тот проведет либо объединительный бой за новый чемпионский титул, либо будет защищать пояс против Энтони Кроллы.

Сообщалось, что свой следующий поединок чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO может провести 12 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе против обладателя титула IBF, который определится в бою между ганским боксером Ричардом Комми и россиянином Исой Чаниевим.