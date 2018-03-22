Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего боя с Линаресом

Украинский чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко высказался по поводу предстоящего поединка с чемпионом WBA Хорхе Линаресом.

Украинский боксер заявил, что ожидает невероятного боя и с нетерпением ожидает его проведения, сообщает ESPN. По мнению полулегковеса, болельщики со всего мира ожидают поединка.

"Спасибо [моей промоутерской компании] Top Rank за то, что они смогли организовать для меня этот бой. Спасибо [телетранслятору] ESPN. С нетерпением жду 12 мая, чтобы дебютировать на большой арене Madison Square Garden", - добавил Ломаченко.

В свою очередь, Линарес пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.

Накануне стало известно, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях и бывший соперник украинского супертяжа Владимира Кличко британец Дэвид Хэй будет помогать Линаресуготовиться к бою против Ломаченко.

На прошлой неделе стало известно, что поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.