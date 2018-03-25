Ломаченко подарил Роналду перчатки

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко подарил форварду Реала и сборной Португалии свои перчатки.

Об этом сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас на своей странице в Instagram. Он же и передал подарок звездному футболисту.

"С удовольствием встретился с Криштиану Роналду и передал подарок от Василия Ломаченко", - написал Климас.

На прошлой неделе стало известно, что поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.

Позже украинец сообщил, что хочет собрать все пояса в легком весе.