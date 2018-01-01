Ломаченко победил Педрасу и объединил титулы чемпиона мира
Украинский боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды по 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.
Первые два раунда прошели в разведке со стороны обоих боксеров, в которых преимущество имел украинский боец.
Начиная с третьей трехминутки Ломаченко стал выбрасывать все больше прицельных ударов, хотя пуэрториканец умело защищался, иногда успешно контратакуя.
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В шестом раунде украинский чемпион мира WBO усилил напор на, в целом, прочную оборону соперника. Педраса с трудом выдерживал высокий темп оппонента.
Преимущество Ломаченко наблюдалось и в дальнейшем, несмотря на рассечение, которое появилось у фаворита по ходу поединка. Тем не менее, пуэрториканец упорно стоял на ногах.
Ключевым оказался 11-й раунд, в котором украинский боксер сумел дважды послать визави в нокдаун, но тот каждый раз поднимался, тогда как в последней трехминутке Педраса сумел выстоять.
Видео нокдаунов:
LOMAAAAAAAA WOW. Sniper down!!!!#LomaPedraza pic.twitter.com/KygLTKwGEG— Top Rank Boxing (@trboxing) 9 декабря 2018 г.
НВ