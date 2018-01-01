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Ломаченко победил Педрасу и объединил титулы чемпиона мира

Сегодня, 07:56
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Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBO и WBA

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды по 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.

Первые два раунда прошели в разведке со стороны обоих боксеров, в которых преимущество имел украинский боец.

Начиная с третьей трехминутки Ломаченко стал выбрасывать все больше прицельных ударов, хотя пуэрториканец умело защищался, иногда успешно контратакуя.

В шестом раунде украинский чемпион мира WBO усилил напор на, в целом, прочную оборону соперника. Педраса с трудом выдерживал высокий темп оппонента.

Преимущество Ломаченко наблюдалось и в дальнейшем, несмотря на рассечение, которое появилось у фаворита по ходу поединка. Тем не менее, пуэрториканец упорно стоял на ногах.

Ключевым оказался 11-й раунд, в котором украинский боксер сумел дважды послать визави в нокдаун, но тот каждый раз поднимался, тогда как в последней трехминутке Педраса сумел выстоять.

Видео нокдаунов:

НВ

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