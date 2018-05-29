Василий Ломаченко травмировал плечо в бою против Хорхе Линареса

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко перенес операцию на плече.

Как сообщает ESPN, украинец получил травму в бою против венесуэльца Хорхе Линареса, который состоялся 12 мая. По словам самого Ломаченко, повреждение очень мешало ему в конце поединка.

"Я не мог полноценно использовать свою правую руку, было очень неудобно продолжать бой", - сказал Ломаченко.

Сообщается, что в случае отсутствия усложнений Ломаченко сможет вернуться к тренировкам в октябре и будет готов к следующему бою в начале декабря.

12 мая неделе Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории. Украинец отправил венесуэльца в нокаут в 10-м раунде.

После боя против Линареса команда украинца сообщила, что следующий бой Ломаченко состоится 25 августа.