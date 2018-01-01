Ломаченко - Педраса: видео нокдаунов от украинца Сегодня, 08:25 347 Цей матеріал також доступний українською Ломаченко и Педраса провели полный бой Фото: Top Rank ‏via Twitter

Украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе.

Украинский боец выиграл по очкам единогласным решением судей. Ключевым стал 11-й раунд, в котором он дважды посылал соперника в нокдаун, но оба раза тот сумел подняться.

Украинский боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды по 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.