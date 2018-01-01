Ломаченко - Педраса: видео нокдаунов от украинца
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Украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе.
Украинский боец выиграл по очкам единогласным решением судей. Ключевым стал 11-й раунд, в котором он дважды посылал соперника в нокдаун, но оба раза тот сумел подняться.
LOMAAAAAAAA WOW. Sniper down!!!!#LomaPedraza pic.twitter.com/KygLTKwGEG— Top Rank Boxing (@trboxing) 9 декабря 2018 г.
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Украинский боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды по 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.
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