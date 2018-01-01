Ломаченко отверг бой с легендарным экс-чемпионом мира Сегодня, 18:49 164 Цей матеріал також доступний українською Ломаченко заявил, что не хочет делать себе имя за счет боя со старой легендой Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко заявил о том, что не собирается боксировать с бывшим чемпионом мира Мэнни Пакьяо.

В интервью Seconds Out 30-летний легковес признался, что не хочет быть тем, кто делает себе имя за счет старой легенды, несмотря на то, что его промоутер Боб Арум может организовать ему этот поединок.

По его словам, проводить бой с 39-летним филиппинцем не хочет не только он, но также его отец и команда украинца, но не потому, что они боятся.

"Мы не хотим этого поединка потому, что есть большая разница в возрасте. Я думаю, он слишком стар. Я не говорю это с неуважением к Пакьяо", - добавил Ломаченко.

Недавно филиппинец назвал украинца среди кандидатов, с которыми хотел бы провести бой, но экс-тренер легендарного чемпиона мира Фредди Роуч посоветовал ему не встречаться с Ломаченко.

В свою очередь, украинский боксер заявил, что готов провести поединок против Мэнни Пакьяо, если тот пройдет в легком весе.