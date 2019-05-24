Ломаченко отстоял статус лучшего бойца мира независимо от весовой категории по версии «Библии бокса» Сегодня, 03:20 821 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Ломаченко удерживает первое место в рейтинге The Ring Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко удержал за собой лидерство в рейтинге лучших боксеров планеты по версии «Библии бокса» — журнала The Ring.

По версии издания, второе место занимает чемпион мира WBO в полусредней весовой категории Теренс Кроуфорд (США), третье — чемпион мира WBA, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес (Мексика).

На четвертой позиции находится чемпион мира WBA и IBF в легчайшем весе Наойя Инуэ (Япония). На пятой строчке пребывает украинский чемпион WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил переговоры о бое за соответствующий пояс между Ломаченко в легком весе и британцем Люком Кэмпбеллом.

Сообщалось, что украинец может заработать за поединок против британца 3 млн долларов.

По информации медиа, поединок за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе между Ломаченко и Кэмпбеллом, скорее всего, состоится 31 августа в Лондоне.