Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Ги Верхофстадт
Европа, не голосуй за Путина
Аркадий Бабченко
Утопия Слуги народа
Борис Херсонский
Как далеко зайдут амбиции Зеленского?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Ломаченко отстоял статус лучшего бойца мира независимо от весовой категории по версии «Библии бокса»

Сегодня, 03:20
821
Цей матеріал також доступний українською
Ломаченко отстоял статус лучшего бойца мира независимо от весовой категории по версии «Библии бокса» - фото

Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Ломаченко удерживает первое место в рейтинге The Ring

Украинский чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко удержал за собой лидерство в рейтинге лучших боксеров планеты по версии «Библии бокса» — журнала The Ring.

По версии издания, второе место занимает чемпион мира WBO в полусредней весовой категории Теренс Кроуфорд (США), третье — чемпион мира WBA, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес (Мексика).

На четвертой позиции находится чемпион мира WBA и IBF в легчайшем весе Наойя Инуэ (Япония). На пятой строчке пребывает украинский чемпион WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил переговоры о бое за соответствующий пояс между Ломаченко в легком весе и британцем Люком Кэмпбеллом.

Сообщалось, что украинец может заработать за поединок против британца 3 млн долларов.

По информации медиа, поединок за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе между Ломаченко и Кэмпбеллом, скорее всего, состоится 31 августа в Лондоне.

Теги:   Александр Усик Василий Ломаченко Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Бокс

Сегодня, 03:20

img
Ломаченко отстоял статус лучшего бойца мира независимо от весовой категории по версии «Библии бокса»
795

Главное

Политика

Вчера, 15:58

img
Зеленский заявил, что референдум о мирных договоренностях с РФ не имеет законодательной инициативы
Политика

Вчера, 21:15

img
Посыпались обвинения. Какие расследования начали в отношении Порошенко
События

Вчера, 18:34

img
Все городские сервисы в смартфоне. В Киеве презентовали приложение Kyiv Smart City