Ломаченко отстоял статус лучшего бойца мира независимо от весовой категории по версии «Библии бокса»
Украинский чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко удержал за собой лидерство в рейтинге лучших боксеров планеты по версии «Библии бокса» — журнала The Ring.
По версии издания, второе место занимает чемпион мира WBO в полусредней весовой категории Теренс Кроуфорд (США), третье — чемпион мира WBA, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес (Мексика).
На четвертой позиции находится чемпион мира WBA и IBF в легчайшем весе Наойя Инуэ (Япония). На пятой строчке пребывает украинский чемпион WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил переговоры о бое за соответствующий пояс между Ломаченко в легком весе и британцем Люком Кэмпбеллом.
Сообщалось, что украинец может заработать за поединок против британца 3 млн долларов.
По информации медиа, поединок за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе между Ломаченко и Кэмпбеллом, скорее всего, состоится 31 августа в Лондоне.