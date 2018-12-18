Ломаченко оценил возможность проведения своего боя в Украине
Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко сомневается в возможности провести один из своих поединков на родине.
Во время встречи с болельщиками в Киеве, видео которой опубликовал Luckypunch.net, боксер признался, что организовать бой на родине будет сложно, ведь у него контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.
"Для нее невыгодно организовывать поединок в Украине. Сомневаюсь, что они будут это делать здесь", - отметил Ломаченко.
Сообщалось, что свой следующий поединок чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO может провести 12 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе против обладателя титула IBF.
Предполагается, что Ломаченко продолжит объединять пояса и встретится с новым чемпионом IBF в легком весе, который определится 2 февраля в американском городе Фриско в поединке между ганским боксером Ричардом Комми и россиянином Исой Чаниевым.
Ранее менеджер украинского бойца Эгис Климас заявил о том, что в 2019 году его клиент проведет как минимум три поединка.